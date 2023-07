Le parole del portiere dell’Inter Primavera Botis su quello che sarà il suo futuro all’interno del contesto nerazzurro

Tramite TMW, il portiere dell’Inter Primavera Botis ha voluto parlare del suo futuro tra calciomercato e chance nerazzurre.

LE PAROLE – «Sono concentrato sull’Europeo, anche se non ho debuttato contro la Norvegia. Io sarò sempre pronto a dare il massimo per la squadra e per il mio paese. Futuro all’Inter? Valuteremo poi dopo l’Europeo stesso».

L’articolo Calciomercato Inter, Botis: «Ecco quale sarà il mio futuro» proviene da Inter News 24.

