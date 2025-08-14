La Juve pensa in grande e punta Donnarumma: possibile missione in Francia per sondare il terreno con i parigini

Sembra essere la telenovela di quest’ultima fase di calciomercato, quella legata al futuro di Gigio Donnarumma. L’estremo difensore italiano è infatti improvvisamente finito ai margini del PSG, risultando fuori dai convocati per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham.

Un’esclusione rumorosissima per uno dei portieri più forti del mondo e reduce da un’annata in cui, eccezion fatta per la finale del Mondiale per Club, ha alzato al cielo tutte le competizioni a cui ha preso parte. Tuttavia, il club transalpino ha deciso invece di puntare su nuovo portiere: Lucas Chevalier dal Lille.

Una situazione complessa che è stata spiegata dallo stesso Luis Enrique, tecnico dei parigini: “Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo e lo è di più anche come persona ma questa è la vita dei calciatori di alto livello e degli allenatori. Sono decisioni che dobbiamo prendere e di cui mi prendo la responsabilità al 100%“, ha sottolineato lo spagnolo.

Non si sono fatte attendere le parole dello stesso Donnarumma, che tramite un post sui suoi canali social ha spiegato il tutto, attribuendo la decisione ad altri: “Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato. Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate”.

Questo scenario apre alla possibilità di una cessione immediata del portiere, anche se la destinazione resta ancora incerta. Donnarumma ha senza dubbio estimatori in tutta Europa: dall’Inter al Napoli, fino alla Juventus. Sono molti i tifosi che sperano in un ritorno in Italia del portiere della Nazionale azzurra. E tra le italiane, potrebbe essere proprio la Signora a spuntarla nella corsa al portiere.

Ritorno choc in Serie A: Donnarumma nel mirino della Juve

Ad esporsi a favore di Donnarumma è stato anche l’ex portiere del Milan Christian Abbiati, che ha sottolineato alla Gazzetta dello Sport l’assurdità del trattamento al quale è stato sottoposto il calciatore: “C’è della follia in tutto questo. Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e allora okay, sono faccende loro e che riguardano soltanto loro. Altrimenti è roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica“.

Una notizia, questa, che ha inevitabilmente acceso gli animi dei tifosi, specie di quelli italiani, che sognano un ritorno di Gigio in patria, dove manca dal 2021, anno in cui è approdato in terra parigina. Tra questi soprattutto tifosi della Juventus, che sognano il colpo alla Buffon: “Se potessi, farei di tutto per portare Donnarumma alla Juventus. Lui sì che sarebbe il top player che ti farebbe fare il salto di qualità, almeno in difesa”, scrive un tifoso juventino sui social.

“Con Donnarumma in vendita, una squadra come la Juventus andrebbe a Parigi di corsa e tornerebbe con il portiere della Nazionale senza pensarci un attimo. Di Gregorio ha mercato e quindi è facile cederlo. Ma lo volete fare un colpo anche per la piazza che è depressa??”, “Non siamo in grado di prendere Donnarumma vero? La vera Juventus ci avrebbe almeno provato”, hanno commentato altri sostenitori.

Per ora si tratta solo di suggestioni, ma il desiderio dei tifosi juventini di vedere Donnarumma alla Juventus potrebbe influenzare le valutazioni della dirigenza in vista di un possibile affondo.