Andrea Abodi, Ministro dello Sport, è tornato a parlare nuovamente del caso scommesse: le critiche ai calciatori

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha detto la sua sul caso scommesse ai microfoni di Il rosso e il nero su Radio Uno.

LE PAROLE – «Io lo considero alto tradimento e non è una definizione troppo ridondante. E’ un alto tradimento, punto. Tradimento dei sentimenti, di passione e fiducia ma anche del ruolo che non è soltanto quello del calciatore, ma di un riferimento per i giovani che seguono questo sport. I calciatori sanno che non possono scommettere. Forse manca un po’ il controllo nello spogliatoio, una volta gli allenatore seguivano i ragazzi in modo più diretto».

