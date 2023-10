I nerazzurri ritroveranno due dei tre attaccanti a disposizione solo a poche ore dall’insidiosa trasferta all’Olimpico.

L’Inter sta preparando la gara contro il Torino che si giocherà sabato 21 ottobre alle 18 senza i numerosissimi nazionali. I nerazzurri cercheranno di tornare alla vittoria dopo il deludente pareggio col Bologna per cercare di approfittare dello scontro del giorno dopo tra Milan e Juventus.

Il dubbio

Come al solito in questi casi Inzaghi deve fare i conti con il rientro in extremis di Alexis Sanchez e soprattutto Lautaro Martinez. Il Toro dovrà dimostrare nell’allenamento della vigilia, quello di venerdì, si aver smaltito le fatiche con la nazionale argentina e quelle relative ai voli transoceanici.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

Le alternative

Il tecnico non si farà trovare impreparato nel caso le sue condizioni non siano perfette: secondo Tuttosport non è da scartare a priori l’idea di un 3-5-1-1. L’allenatore piacentino lo utilizzò all’esordio assoluto alla guida dell’Inter più di 2 anni fa schierando Sensi, che pure oggi in realtà è ristabilito e quindi a disposizione, dietro a Dzeko; mancava proprio Lautaro Martinez, allora infortunato e squalificato. Sabato se si scegliesse il solo Thuram in avanti ci sarebbe l’inserimento a centrocampo di Frattesi e l’avanzamento di Mkhitaryan alle spalle del figlio d’arte; in alternativa c’è anche Klaassen che può fare il trequartista. Proprio questi ultimi 2, che non sono andati in nazionale, sono segnalati in gran forma ad Appiano Gentile.

