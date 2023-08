Il Ministro dello Sport Abodi sulle finale perse dalle italiane, in correlazione con il Decreto Crescita. Le dichiarazioni

Le parole del Ministro dello Sport Abodi al Corriere dello Sport sulle finali perse dalle italiane: soprattutto sull’Inter in Champions League, sottolineando un grande problema sul decreto crescita.

LE PAROLE – «Le tre finali europee di Inter, Roma e Fiorentina e le cinque squadre nelle varie semifinali sono un risultato straordinario. C’è però un evidente e preoccupante rallentamento del processo di crescita dei giovani, c’è poca fiducia nei loro confronti e poco coraggio nel lanciarli. Abbiamo fatto una norma per far rientrare i “cervelli” italiani e la usiamo per far entrare i giocatori stranieri. Bisogna analizzare la situazione, principalmente, con la Lega Serie A per trarre le opportune conclusioni sulla sua efficacia e utilità. Così come interverremo sulla definizione del 5% dei diritti tv da destinare alla valorizzazione dei giovani».

L’articolo Abodi: «Inter? Finale importante, ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG