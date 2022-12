Le parole di Andrea Abodi, Ministro dello Sport, sul caso che sta vedendo coinvolta la Juventus per la questione plusvalenze

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato del caso Juventus in un evento per i 60 anni dalla nascita dell’Unione Nazionale delle Pro Loco.

PAROLE – «Sono situazioni che si rinnovano di fronte alle quali bisogna in primo luogo mantenere un’attenzione attiva di vigilanza perché ci sono degli organismi sportivi e anche la giustizia ordinaria che devono intervenire prima del sottoscritto. Ho la responsabilità di contribuire a non abbassare l’attenzione. Sono temi che devono essere risolti a livello sistemico, c’è la volontà di non mettere la polvere sotto il tappeto e di non volersi distrarre voltandosi dall’altra parte. I problemi vanno affrontati senza avere un approccio giustizialista e superficiale, ma andando in profondità e cercando di capire, affidando a ognuno le proprie responsabilità, come si possa ridare credibilità a un sistema che vive di credibilità. Vero che vive di passione, ma senza credibilità la passione si spegne».

