Abodi: «Riforma giustizia sportiva La stagione scorsa ci ha insegnato cosa e come fare». L’intervento del Ministro dello Sport

Abodi, Ministro dello Sport, a margine del premio Fair Play Menarini a TMW ha affrontato il tema della riforma della giustizia sportiva.

RIFORMA GIUSTIZIA SPORTIVA – «Intanto passa dal sistema sportivo, così come è giusto che sia, nel rispetto dell’autonomia dello sport. Non faremo né un centimetro in più, né uno in meno. Alcune cose dipendono anche da noi: ci sono rapporti tra Giustizia Sportiva e Giustizia Ordinaria che possono essere meglio regolati. Il CONI sa quello che è opportuno fare, così come le componenti dello sport. Vogliamo che i processi siano celebrati in modo trasparente, intelleggibile, efficace e anche nei tempi giusti. Ritorno al tema dell’esperienza: la stagione appena finita, per fortuna, credo che, tra le tante cose, abbia insegnato come fare e non soltanto cosa fare».

LE PAROLE INTEGRALI

