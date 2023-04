Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulle polemiche dopo Juventus-Inter

Ai microfoni del TG5, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha così parlato degli episodi dopo Juventus-Inter: su tutti i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku.

LE PAROLE – «E’ purtroppo la continuità di una maleducazione alla quale cerchiamo di dare una risposta. Razzismo e antisemitismo non devono avere spazio in uno stadio. Si entra nello stadio rispettando le regole, chi non lo fa va sbattuto fuori».

