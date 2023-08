Abodi torna sul caso Juve: «Non ho mai visto le plusvalenze fatte da sole». Le parole Ministro dello Sport

Andrea Abodi è tornato a parlare del caso Juve ai giornalisti presenti a margine della presentazione degli Europei di Pallavolo presso la sede del CONI. Ecco le parole del Ministro dello Sport:

«Una sconfitta per il nostro calcio? Non la considero né una vittoria né una sconfitta. Se ne prende atto, così come normalmente si fa quando c’è un organo di giustizia o c’è qualcuno che deve assumere una determinazione. Mi auguro si riesca ad andare avanti, lasciarci alle spalle quello che è successo che non è un tema che riguarda solo la Juventus. In generale tutti noi dobbiamo puntare a comportamenti più corretti e lineari. Senza entrare nel merito, perché potrebbero esserci anche delle determinazioni. Peraltro, le fattispecie delle quali è stata ritenuta responsabile la Juve, riguardano una pluralità di soggetti potenzialmente. Perché al di là degli aspetti formali, io non ho mai visto le plusvalenze fatte da sole».

The post Abodi torna sul caso Juve: «Non ho mai visto le plusvalenze fatte da sole» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG