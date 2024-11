C’è la svolta, la scelta di Fonseca è una di quelle che promette di essere decisiva. Ecco cosa ha in mente il mister.

Il Milan non ha tempo di ripensare alla sfida contro la Juve e ai punti persi nei riguardi di chi, al momento, sta scappando in campionato. E’ già tempo di Champions League, è già tempo di vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava che può essere un altro importante snodo della stagione rossonera.

Le discussioni e le polemiche, così come i fischi, contro la Juve devono quindi essere messi da parte e pensare solo alla prossima gara. Il futuro del Milan e di alcuni suoi giocatori potrebbe giocarsi proprio nelle prossime sfide, con decisioni che si preannunciano già in tal senso decisive per il futuro.

Obiettivo ottavi di finale e la decisione di Fonseca

Il Milan per lasciarsi alle spalle il pareggio condito da polemiche contro la Juve deve ottenere i tre punti contro lo Slovan in Champions League. Dopo un avvio europeo davvero forte, in cui ha affrontato tutte le più grandi, il cammino ora almeno sulla carta di preannuncia in discesa e rappresenta una ghiotta occasione per incamerare punti che possano offrire ai rossoneri l’accesso agli ottavi di finale, traguardo che potrebbe sopire almeno in parte le delusioni che la squadra sta raccogliendo in campionato. Fonseca è chiamato a scelte forti, decise e risolute, decisione che potrebbero già segnare il futuro di qualche giocatore presente in rosa.

Le difficoltà di Abraham, la scelta di Fonseca e il futuro dell’inglese

Nonostante un inizio promettente, la strada di Abraham è stata punteggiata da difficoltà, culminate nella sfida contro la Fiorentina dove, ignorando le indicazioni di Fonseca, ha fallito un rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Questo episodio ha rappresentato un punto di svolta per l’attaccante inglese, che si è ritrovato relegato in panchina e, in seguito, alle prese con un infortunio alla spalla. Tuttavia, il gol segnato contro il Cagliari prima della sosta dimostra che le qualità del giocatore sono intatte e pronte a essere messe nuovamente al servizio della squadra. Contro lo Slovan Bratislava, Abraham ha l’occasione di mettere in campo segnali chiari di un riscatto personale e di contribuire in maniera significativa al percorso europeo del Milan. Le aspettative sono alte, e il giocatore è conscio che questa può essere la svolta definitiva per un riavvicinamento alla maglia da titolare, mettendo da parte le difficoltà del passato. Con questa partita, si apre dunque un capitolo cruciale sia per Abraham che per il Milan. L’attaccante inglese si trova di fronte all’opportunità di riaffermarsi come pezzo chiave dell’attacco rossonero, sfruttando la fiducia concessagli dal mister e dai compagni di squadra. La serata di Champions potrebbe non solo segnare una svolta nella stagione di Abraham ma, in caso di prestazione positiva, influenzare significativamente il suo futuro e quello del Milan in ambito europeo.

Tammy Abraham

Il futuro di Abraham

Le prossime partite potrebbero essere decisive per il futuro dell’attaccante inglese che, nel corso dell’ultima estate, è arrivato al Milan in prestito dalla Roma. Il giocatore deve dimostrare di valere i rossoneri, dimostrando di meritare il ricco stipendio che percepisce per convincere Fonseca e la società a puntare su di lui anche per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE Fonseca-Milan, aria d’esonero? Deadline fissata e sostituto già pronto: l’indiscrezione che scuote Milanello

Leggi l’articolo completo Abraham-Milan, svolta in arrivo: la decisione di Fonseca che può segnare il futuro dell’inglese, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG