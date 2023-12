Accardi: «Rinnovo Lautaro? Importante non farlo scappare» Le parole del procuratore sulla situazione del Toro

Giuseppe Accardi, ospite di Radio Sportiva, ha parlato del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez:

«Penso che l’Inter farà di tutto per trovare la quadra per il rinnovo di Lautaro Martinez, perché è un giocatore troppo importante per farlo scappare. Ma quando fai così bene e hai gli occhi addosso da tutti i campionati diventa anche un pochino difficile. Il mercato invernale? L’Inter sicuramente cercherà il sostituto di Juan Cuadrado, ma non credo che farà tanto più di questo. ».

L’articolo Accardi: «Rinnovo Lautaro? Importante non farlo scappare» proviene da Inter News 24.

