Ex Inter, Ranieri felice di Oristanio: «Ci sta regalando molte soddisfazioni» Le parole del tecnico sul giovane attaccante

Intervistato a Dazn nel post gara di Napoli Cagliari, Claudio Ranieri, ha speso belle parole anche per il giovane ex Inter, Gaetano Oristanio:

«Luvumbo meglio a partita in corso o da titolare? Meglio da subentrato, perché se devo dare dare delle scintille alla squadra io ho Oristanio e Luvumbo che mi possono accendere la miccia. Per cui se li faccio partire subito tutti e due dall’inizio, poi dopo come faccio a innescare la reazione? E poi lui arriva fresco quando magari la squadra avversaria è un pochino più stanca. Lui e Oristanio sono due giocatori veramente in gamba che ci stanno dando molte soddisfazioni».

L’articolo Ex Inter, Ranieri felice di Oristanio: «Ci sta regalando molte soddisfazioni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG