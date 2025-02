Accordo col Milan a 25 milioni, poi affare in fumo: retroscena di mercato incredibile, ecco cosa è successo

Accordo col Milan a 25 milioni, poi affare in fumo. Svelato un curioso retroscena su un possibile trasferimento di gennaio poi saltato.

In questo inverno calcistico movimentato, il Milan si è distinto non solo per le operazioni concluse con successo ma anche per quelle mancate, a testimonianza di un mercato che non smette mai di riservare sorprese. Fra queste, spicca il caso di un giocatore per cui il Milan aveva trovato un accordo su una base di 25 milioni, poi sfumato in modo sorprendente. Il mercato continua a tenere banco, soprattutto dopo anche l’ultima indiscrezione che rivela della strategia ambiziosa del Milan di portare a Milanello un bianconero, il quale potrebbe trasferirsi a prezzo di saldo.

Accordo trovato ma poi sfumato: il retroscena incredibile

Nonostante gli sforzi e le trattative portate avanti, il Milan ha dovuto fare i conti con qualche imprevisto, come la mancata cessione di Fikayo Tomori al Tottenham. Una situazione che ha colto di sorpresa i tifosi e che testimonia quanto imprevedibile possa essere il mercato. Tomori, dopo un periodo di alti e bassi, sembra aver riconquistato una maglia da titolare, dimostrando la sua importanza nello scacchiere tattico di Sergio Conceicao.

I dettagli di un accordo ormai “fatto”

La vicenda di Tomori è emblematica. Dopo aver vissuto una fase di adattamento, il difensore inglese è riuscito a emergere, diventando un punto fermo della difesa milanista. Nonostante ciò, il Milan era apparentemente disposto a valutare offerte per il giocatore, alla luce di una proposta da circa 25 milioni di euro più bonus da parte del Tottenham, così come riportato da Ekrem Konur sul proprio profilo X. La decisione finale del giocatore di rimanere, tuttavia, ha messo in pausa le speculazioni sul suo futuro, anche se il mercato estivo potrebbe riaprire la discussione. L’esperienza vissuta da Tomori ha avuto i suoi riflessi anche sul campo. La recente espulsione contro l’Empoli lo terrà fuori dalla formazione titolare in occasione della prossima sfida di campionato. Tuttavia, il difensore inglese è pronto a tornare in campo per la partita di Champions League, dimostrando ancora una volta il suo spirito di resilienza.

