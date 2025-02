Il Milan pensa davvero di riportarlo in Italia, piano ambizioso ma possibile: svelate la grandi manovre per il colpo da sogno

Il Milan pensa davvero di riportarlo in Italia, piano ambizioso ma possibile. Ecco quelle che potrebbero essere le grandi manovre di giugno.

Il Milan, reduce dalla brutta serata di Rotterdam, ha come primo obiettivo dimenticare in fretta quella sconfitta, ma senza trascurare gli errori commessi. Il club punta ancora in alto, come dimostrato dal mercato di gennaio, e ha ambizioni ancora più grandi per il prossimo. Nella lista dei desideri rossoneri, figura già un bianconero che potrebbe arrivare a giugno a prezzo di saldo. Ma le intenzioni del Milan non si fermano qui, perché il club starebbe cullando un piano ancora più ambizioso, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la squadra e tornare protagonista in Italia e in Europa.

Obiettivo il presente, ma vista al futuro: è già pronto un piano

Mentre l’attenzione è focalizzata sul presente, con una seconda metà di stagione che si preannuncia decisiva, lo sguardo del Milan si proietta anche verso il futuro. La direzione tecnica sta già valutando l’opportunità di rinforzare ulteriormente la rosa, seguendo la linea di una rivoluzione iniziata a gennaio e che si prevede continuerà nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tanti i nomi su cui si circolano indiscrezioni, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione: Federico Chiesa, attualmente in forza al Liverpool.

Il Milan pensa davvero al grande ritorno in Italia

L’avventura inglese di Chiesa, passato alla squadra della Premier League nell’estate del 2024, si sta rivelando più complicata del previsto. Dopo un’Euro 2024 sfortunata e l’addio alla Juventus, il suo trasferimento al Liverpool non ha sortito gli effetti sperati, complicato sia da problemi fisici che da un’intesa non ottimale con l’ambiente e l’allenatore. La possibilità di un suo ritorno in Italia si fa quindi strada come soluzione per rilanciare la carriera del giocatore. Il Milan, insieme ad altre squadre di Serie A, appare interessato a valutare questa opzione, specie nell’ottica di una strategia che privilegi talenti italiani. Per il Milan – scrive Milanlive.it – riportare Chiesa in Serie A potrebbe rappresentare un colpo da maestro, specie in un contesto di italianizzazione del proprio organico. La potenziale cessione di giocatori importanti, come Leao, potrebbe fornire le risorse economiche necessarie per rendere realtà questa ambizione, offrendo al tempo stesso a Chiesa l’opportunità di rilanciarsi in un campionato che lo ha già visto protagonista. La questione resta aperta, e nei prossimi mesi il dibattito su possibili scenari di mercato si arricchirà di dettagli e svolte inaspettate.

