Dal Napoli al Milan per 18 milioni, Ibra si “gioca” la carta Okafor: svelata la mossa a sorpresa per giugno

Dal Napoli al Milan per 18 milioni, Ibra si “gioca” la carta Okafor. Ecco la mossa a sorpresa dei rossoneri per la prossima stagione.

Dopo la delusione di Rotterdam, il Milan si pone nuovi e importanti obiettivi. Il primo, senza dubbio, è cercare la rimonta a San Siro nel ritorno europeo, mentre il secondo è continuare a lottare in campionato per centrare il quarto posto. Non meno importante è il mercato, con il club che sta valutando l’acquisto di un bianconero, che potrebbe arrivare a Milanello a prezzo di saldo. Ma le novità non finiscono qui: Ibra potrebbe presto intavolare una trattativa con il Napoli, con sviluppi dai contorni decisamente interessanti che potrebbero scuotere l’ambiente calcistico.

Già individuato il rinforzo perfetto per la prossima stagione

Guardando al prossimo mercato estivo, il Milan sta vagliando vari profili per continuare su questa strada, con attenzione particolare per il centrocampo e l’attacco. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Samuele Ricci e Lorenzo Lucca, ma una delle ipotesi più intriganti sembra essere Giacomo Raspadori, attuale giocatore del Napoli. Acquistato dai partenopei per 30 milioni dal Sassuolo, dopo una stagione iniziale brillante, sta trovando meno spazio nell’attuale formazione partenopea, alimentando così le voci su un suo possibile trasferimento.

Al Milan grazie alla carta Okafor?

L’arrivo di Raspadori sarebbe in linea con l’approccio tattico di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, che punta a concretizzare il suo schema preferito, il 4-4-2, che ben si adatterebbe alle caratteristiche di Raspadori come seconda punta. Con la possibile partenza di Joao Felix a fine stagione, l’interesse per il giovane attaccante diventa ancora più pressante – scrive Milanlive.it – vista la sua capacità di agire nel doppio ruolo di attaccante e collegamento con il centrocampo. Il giocatore potrebbe essere disponibile per una cifra intorno ai 18 milioni, un’opportunità che il Milan potrebbe seriamente considerare. Un’altra tessera di questo intricato puzzle è rappresentata da Noah Okafor, promessa del calcio svizzero ceduta a gennaio dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Il suo futuro potrebbe intersecarsi con le strategie di mercato del Milan, arricchendo le dinamiche e le scelte a disposizione della squadra per la prossima stagione.

Leggi l’articolo completo Dal Napoli al Milan per 18 milioni, Ibra si “gioca” la carta Okafor: svelata la mossa a sorpresa per giugno, su Notizie Milan.