Dopo una campagna acquisti di tutto rispetto e non ancora giunta al termine, Conte è chiamato a sfoltire la rosa e il monte ingaggi. Il tecnico lo ha mandato via da Napoli….

Nel calciomercato estivo 2025, poche squadre si sono mosse con la rapidità e la determinazione del nuovo Napoli targato Antonio Conte. Il club partenopeo, tornato a vincere lo scudetto a due anni di distanza dal trionfo del 2023 con Luciano Spalletti, ha fatto capire sin da subito che il titolo nazionale non è un punto d’arrivo, ma il primo mattone di un progetto ben più ambizioso. La dirigenza, guidata da Aurelio De Laurentiis, ha affiancato al tecnico salentino una strategia di mercato aggressiva, che ha già portato all’arrivo, tra gli altri, di due profili di altissimo livello: Kevin De Bruyne, che ha scelto il Maradona per l’ultimo grande capitolo della sua carriera, e Lorenzo Lucca, attaccante ancora in rampa di lancio con le caratteristiche ideali per il gioco di Conte. L’entusiasmo è palpabile.

Le strade di Napoli si sono riempite di bandiere, cori e magliette dei nuovi acquisti, in un clima che ricorda quello delle grandi estati vincenti. Ma l’allenatore non si accontenta. Servono almeno altri due tasselli per completare una rosa costruita per affrontare senza paura anche la Champions League, obiettivo dichiarato del club per la nuova stagione. Un esterno sinistro e un difensore centrale sono le priorità di queste settimane, ma prima di chiudere nuovi arrivi, era inevitabile anche qualche addio. Il Napoli, del resto, non ha mai fatto mistero di voler mantenere in equilibrio il bilancio, alternando grandi acquisti a cessioni ponderate. E tra i primi a lasciare il gruppo, c’è un giocatore molto amato da tifosi e società, che si appresta a cambiare maglia.

Giovanni Simeone ai saluti: accordo col Torino fino al 2028

L’avventura di Giovanni Simeone al Napoli è ormai giunta al capolinea. Dopo due stagioni vissute all’ombra dei titolari ma sempre con spirito di sacrificio e dedizione totale, l’attaccante argentino è pronto a ripartire da un nuovo progetto. A puntare forte su di lui è stato il Torino, che nelle ultime settimane ha accelerato con decisione per assicurarsi le prestazioni dell’ex Verona e Fiorentina. A confermare l’imminente trasferimento è stato il giornalista Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che sul proprio profilo X ha scritto: “Giovanni Simeone è ad un passo dal lasciare il Napoli per trasferirsi al Torino. L’attaccante argentino avrebbe trovato un accordo con il Torino sulla base di un contratto fino al 2028 da 1,7 milioni di euro a stagione”.

La decisione non è stata semplice per il club partenopeo. Lo stesso De Laurentiis ha sempre speso parole di stima per il Cholito, apprezzato non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per l’atteggiamento professionale dimostrato in ogni circostanza. Mai una parola fuori posto, mai una polemica, nemmeno quando lo spazio in campo era ridotto. In due anni, Simeone ha contribuito in silenzio e con grande impegno alla conquista dell’ultimo scudetto, lasciando il segno anche con gol decisivi nelle rotazioni di attacco. Ora, per lui, si apre un nuovo capitolo con il Torino, dove potrà finalmente ritrovare continuità e centralità. Il tecnico granata, l’ex Lazio Marco Baroni, punta molto sul suo istinto da finalizzatore e sulla sua esperienza, convinto che possa rappresentare un upgrade significativo per il reparto offensivo.