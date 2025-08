La Juve ha rifiutato l’offerta del Milan per Dusan Vlahovic: così si complica il suo passaggio in rossonero.

Il primo obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco è Dusan Vlahovic. Max Allegri vuole di nuovo l’attaccante serbo dopo averlo avuto per più stagioni alla Juventus: il tecnico livornese ha convinto Tare e Furlani, che ora stanno cercando di studiare la formula adatta per arrivare al 25enne di Belgrado. Una trattativa tutt’altro che semplice, sia per la distanza sul prezzo del cartellino che per l’ingaggio del giocatore.

Il contratto di Vlahovic con la Juventus scadrà nel 2026. L’obiettivo del club torinese è duplice, ovvero evitare di perderlo a parametro zero e soprattutto liberarsi già in questo calciomercato estivo di un giocatore che in bianconero non ha mai fatto un vero salto di qualità e sembra ormai non rientrare più nei piani. In più cedendolo ora la Juve risparmierebbe i 12 milioni di euro di stipendio garantiti all’ex attaccante viola.

Per non ritrovarsi con una minusvalenza la Juve ha fissato il prezzo di Vlahovic a 20-25 milioni di euro. Una cifra che però il Milan ritiene troppo elevata: i rossoneri vorrebbero arrivare al massimo a 10 milioni ‘cash’, magari avvicinandosi alla richiesta di Comolli con una contropartita tecnica. Proprio per questo nelle scorse ore il club di via Aldo Rossi ha proposto ai bianconeri uno scambio.

Vlahovic, la Juve beffa Allegri: i bianconeri dicono no

Il Milan ha infatti provato a inserire nella trattativa il cartellino di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, ormai ai margini della squadra rossonera, viene valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. La proposta del Diavolo è quindi quella di una parte in denaro da 10 milioni di euro e Bennacer come contropartita.

Un’offerta che però la Juve ha già provveduto a rispedire al mittente. L’idea non piace ai torinesi, che non sembrano disposti a valutare alcun tipo di scambio. Almeno per ora: se questa fase di stallo dovesse protrarsi fino alla fine di agosto la Juve si troverebbe costretta a prendere in considerazione anche questa ipotesi pur di riuscire a cedere Dusan.

Nel frattempo Allegri continua a spingere per far arrivare Vlahovic a Milanello. Il bomber serbo continua a pubblicare post su Instagram con la didascalia ‘nueve’, quasi a voler ribadire di essere il solo e unico numero 9 della Juventus. Tuttavia Vlahovic non disdegnerebbe affatto la possibilità di rilanciarsi nel Milan e di tornare a lavorare con l’allenatore toscano.