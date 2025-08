Inter, Milan e Juventus sono assolutamente i tre grandi club d’Italia: anche se stavolta ad averla vinta sono stati i nerazzurri.

Inter, Milan e Juventus sono considerate ampiamente le tre grandi squadre italiane. Non è semplice da decifrare il motivo per cui sono così popolari in Italia e nel mondo, ma nerazzurri, rossoneri e bianconeri comunque sono stabilmente al vertice del calcio italiano fin dal primo anno in cui sono state fondate.

E, al di là di periodi di grandi difficoltà, così è sempre stato. Anche nel recente passato. Mentre Milan e Juventus cercano il definitivo rilancio nel calcio che conta, sia in italia che in Europa, pur terminando senza trofei l’Inter invece è da anni in lotta per praticamente tutte quante le competizioni calcistiche nazionali e intercontinentali.

Nel 2025/26, in ogni caso, questi tre grandi club cercheranno di raggiungere risultati ancora più soddisfacenti e gratificanti. Anche se, stavolta, a quanto pare l’ha avuta meglio l’Inter.

Inter, che successo: tifosi impazziti

L’Inter è una squadra di grande successo, e lo ha dimostrato varie volte nel corso della sua lunga storia. Una parte della sua fama e della sua popolarità è dovuta sicuramente ai suoi colori, che sono il nero e l’azzurro. Così ha voluto la società milanese al momento della fondazione del club, e così è rimasta l’Inter anche negli anni successivi.

Dopo oltre 100 anni, il club italiano porta con sé gli stessi colori di un tempo. Poi, certo, ci sono le varie varianti che la squadra venti volte Campione d’Italia adotta nei confronti degli indumenti da mettere a disposizione per staff, giocatori e da vendere ai tifosi, ma questa è un’altra storia. E a proposito del vestiario dell’Inter, a quanto pare secondo molti tifosi i kit dedicati alla stagione 2025/26 sono davvero il massimo per design, colorazioni e alternative valide messe a disposizione.

Non che Milan e Juventus non abbiano fatto un buon lavoro in questo senso, e dopotutto ogni tifoso trova nelle ‘proprie’ magliette qualcosa di molto speciale da notare e apprezzare, ma in ogni caso la squadra nerazzurra pare proprio avere convinto in lungo e in largo i suoi più accesi sostenitori. Almeno quantomeno nella ‘sfida’ che riguarda la maglietta del club, perché poi sarà tutto da vedere come stanno le cose per quanto riguarda ben altri tipi di confronti. A partire da quel che è da valutare nel quadrato di gioco fra meno di un mese in Serie A.