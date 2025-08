Chivu ha già dato il via libera per la cessione di un titolarissimo: i tifosi dell’Inter non se l’aspettavano proprio, ora cambia tutto.

L’Inter vuole mettere a segno almeno altri due o tre colpi per consegnare a Cristian Chivu una rosa competitiva su tutti i fronti. Prima però è necessario completare l’opera di snellimento dell’organico, provvedendo alla cessione di quei giocatori che ormai non rientrano più nei piani del club. Nei giorni scorsi i nerazzurri hanno perfezionato gli addii di Aleksandar Stankovic e Tajon Buchanan, ceduti rispettivamente al Bruges e al Villarreal.

Ora è il turno di Mehdi Taremi e Kristjan Asllani. L’attaccante iraniano è richiesto da diversi club di Premier League ma è il Besiktas che nelle ultime ore ha fatto i passi avanti più concreti; per quanto riguarda invece il centrocampista albanese si parla di un forte interessamento da parte del Parma. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un’altra possibile cessione che sta facendo molto rumore.

Il club di Viale della Liberazione starebbe infatti pensando di cedere anche Francesco Acerbi. Marotta e Ausilio stanno cercando di accontentare in pieno Oaktree, che ha chiesto uno ‘svecchiamento’ della rosa e anche un abbassamento del monte ingaggi. Un piano che potrebbe prevedere anche la partenza dell’ex difensore di Lazio, Sassuolo e Milan, specialmente in caso di arrivo di Giovanni Leoni dal Parma.

L’Inter pronta a cedere il titolare: tifosi spiazzati

Se davvero i nerazzurri andranno all’assalto del giovane talento dei ducali, lanciato titolare proprio da Chivu nella seconda parte della scorsa stagione, a cedergli il posto potrebbe essere proprio Acerbi. Il classe 1988 ha finora totalizzato 122 presenze con la maglia dell’Inter, mettendo a segno 5 reti. La scorsa stagione è stata probabilmente la sua migliore da quando è alla Pinetina, anche se alla fine non è arrivato nemmeno un trofeo.

La carta d’identità non gioca a suo favore: l’Inter non ha ancora comunicato nulla al giocatore ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe accadere. Oltre ad Acerbi non è da escludere nemmeno un’altra partenza di lusso: l’Inter sta facendo valutazioni anche su Matteo Darmian, ormai arrivato a 35 anni.

L’esterno italiano potrebbe trovare sempre meno spazio, visto l’arrivo di Luis Henrique e l’inamovibilità di Denzel Dumfries: anche come braccetto nella difesa a tre non sembrano esserci troppi margini, specialmente in caso di sbarco alla Pinetina di Koni De Winter dal Genoa.