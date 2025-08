Il PSG ha già comunicato a Donnarumma che il suo futuro non sarà più garantito da ora in poi. Per l’ex portiere del Milan non mancano certo le pretendenti e l’Inter ha una ghiotta occasione.

Gianluigi Donnarumma è tornato al centro del mercato (o meglio lo è sempre di più), e l’Inter osserva con attenzione ogni sviluppo della vicenda. Dopo il suo post-Milan, il portiere ha ben figurato al Paris Saint-Germain, dove però si trova in rottura sul rinnovo contrattuale: il club vuole trasformare il suo stipendio in parte variabile, legato alle presenze e alle prestazioni – condizione che l’entourage dell’azzurro ha respinto. Con la scadenza del contratto fissata a giugno 2026, la situazione è destinata a evolversi rapidamente. Il club nerazzurro, che da tempo ha fatto di Yann Sommer il suo portiere titolare – forte delle 67 apparizioni tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana e con 19 clean sheet nell’ultima stagione di scudetto – riflette attentamente e da tempo sul profilo italiano. Donnarumma, tra leadership, rendimento e appetibilità mediatica, rappresenterebbe un upgrade significativo e una scelta di campo forte per il futuro.

Non va sottovalutato l’interesse crescente anche della Juventus, che un profilo simile non lo considererebbe un passo indietro rispetto a Di Gregorio. Se il PSG dovesse aprire alla cessione o al prestito già in questa finestra estiva, l’Inter appare pronta a farsi avanti con decisione, sfruttando la familiarità con il mercato italiano per offrire al giocatore un ritorno al centro del potere europeo, magari anche con uno stipendio garantito e un progetto a lungo termine.

Il PSG libera Donnarumma, l’Inter deve muoversi in fretta

Il PSG ha ufficialmente comunicato a Donnarumma la possibilità di cercarsi una nuova squadra, aprendo la porta a trattative già entro l’estate, evitando così il rischio di perderlo a costo zero nel 2026. Il recente arrivo del giovane Lucas Chevalier rende incerto il ruolo di titolare e accelera le decisioni del club parigino. Su Donnarumma sono piombati diversi club di prestigio: il Manchester United lo considera la soluzione ideale per rimpiazzare Onana; il Chelsea lo vede come alternativa più affidabile al ruolo; Manchester City lo monitora per rafforzare la rosa, nonostante l’ingaggio di James Trafford. Anche il Bayern Monaco sta valutando la situazione, consapevole che, con l’uscita di Manuel Neuer, serva un nome di peso per il futuro portiere.

L’Inter deve decidere rapidamente: Donnarumma ha la possibilità di rientrare in Italia da protagonista, e i nerazzurri possono proporgli un quadro tecnico chiaro: Champions League, ruolo da leader e, non di poco conto, un ritorno a casa. Lo scenario è favorevole, ma occorre agire in fretta, perché la chiamata giusta può arrivare da più parti e da squadre ben più ricche deli nerazzurri. La palla ora è in mano al giocatore, che dovrà scegliere se restare ai margini a Parigi o tornare a casa per scrivere un nuovo capitolo.