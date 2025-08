La Juve è pronta a chiudere un colpo che potrebbe cambiare il volto del centrocampo bianconero: beffato l’Atletico Madrid, si muove Tudor.

La nuova Juventus prende forma giorno dopo giorno, tra la voglia di tornare competitiva e l’ambizione di mettere a disposizione di Igor Tudor una rosa all’altezza delle aspettative. Dopo una stagione fatta di transizione e ripartenze, il club bianconero sembra determinato a muoversi con lucidità sul mercato.

Si punta su profili giovani, talentuosi, ma già pronti per fare la differenza. E se nelle ultime settimane l’attenzione era tutta rivolta ad alcune possibili uscite, adesso è il momento dei colpi in entrata. Uno in particolare ha acceso l’entusiasmo.

23 milioni e la Juve lo scippa a Simeone

La Juventus sarebbe ormai a un passo da uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Un nome che da mesi circola sui taccuini dei principali club, un talento puro che, nonostante un contesto complicato, ha saputo mettersi in mostra con continuità. Stiamo parlando di Mateus Fernandes, centrocampista classe 2003 del Southampton, che ha incantato per qualità tecniche e visione di gioco anche in mezzo alla tempesta.

Il giovane nazionale portoghese Under 21 è stato una delle poche luci in una stagione nerissima per i Saints, retrocessi dalla Premier League alla Championship. Eppure, proprio in quel contesto difficile, Fernandes ha mostrato il suo valore: piedi educati, eleganza nei movimenti, personalità da vendere. La sua capacità di cucire gioco, accelerare l’azione e inserirsi tra le linee ha attirato subito l’attenzione di club importanti, tra cui appunto l’Atletico Madrid, che sembrava molto vicino a chiudere l’operazione.

Però, come spesso accade, è stata la Juventus a muoversi con decisione nel momento giusto. I bianconeri avrebbero infatti già messo sul tavolo un’offerta concreta da 23 milioni di euro, cifra che ha convinto il club inglese ad aprire la trattativa in maniera più seria. L’affare, a questo punto, potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, con il giocatore che sarebbe già pronto a raggiungere Torino per le visite mediche e la firma.

Senza ombra di dubbio, Fernandes rappresenta quel tipo di investimento strategico che la Juve vuole fare in questa nuova fase. Non solo un giovane di prospettiva, ma anche un profilo funzionale al gioco di Tudor, che predilige centrocampisti tecnici ma con gamba, capaci di adattarsi a più moduli. In questo senso, l’inserimento del portoghese potrebbe offrire soluzioni preziose già da subito, in un reparto che ha bisogno di nuove energie e idee.

Il tempo stringe, il mercato corre, ma la Juve sembra aver colto il momento giusto. Se tutto dovesse andare come previsto, Carlos Fernandes vestirà presto il bianconero. E, a giudicare dalle premesse, potrebbe non essere solo un colpo di prospettiva, ma un protagonista immediato della nuova Juventus.