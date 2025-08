L’Inter potrebbe lasciare andare un giocatore rilevante della rosa per avere fra le mani un nuovo notevole acquisto.

L’Inter, nelle ultime ore, ha lavorato moltissimo per raggiungere un accordo con alcuni giocatori in particolare. Il primo nome che ci viene in mente, pensano alla campagna acquisti nerazzurra, è quello di Ademola Lookman.

Addirittura il calciatore africano è arrivato ad annunciare via social la richiesta di cessione, anche se non è detta l’ultima parola in chiave Inter. Lookman, comunque, non è l’unico giocatore che i nerazzurri stanno valutando attentamente.

Oltre all’esterno d’attacco dell’Atalanta e al difensore Giovanni Leoni del Parma, che comunque potrebbe arrivare a costare più di 40 milioni di euro, nelle ultime ore si è parlato tanto di un altro gicoatore che potrebbe finire nelle mani dell’Inter. Per arrivare a quest’ultimo, però, Marotta e colleghi potrebbero avere bisogno di effettuare una cessione di un big.

Inter, potenziale nuovo acquisto: di chi si tratta

Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’Inter potrebbe presto puntare su Morten Frendrup, centrocampsita classe 2001 del Genoa già nel mirino di svariati club europei. Il giocatore in questione potrebbe soddisfare l’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza, trattandosi di un colpo di mercato importante e al contempo un calciatore molto giovane, quindi assolutamente in linea con ciò che ha chiesto Oaktree negli ultimi anni. Frendrup sposerebbe tutte le caratteristiche fisiche e tecniche richieste da Chivu, grazie alla sua versatilità e alla capacità di graantire intensità e transizioni rapide.

Inoltre, è un giocatore capace anche di leggere situazioni non semplicissime da individuare per tuti gli altri calciatore, così come la pulizia nel gioco in fase di non possesso. Essendo adattabile a più moduli, e dato che Chivu sembra propenso a non utilizzarne uno fisso, Frendrup rappresenterebbe un colpo perfetto sia per la sessione di mercato attualmente in corso che in ottica 2026. Per arrivare a un calciatore che difficilmente saluterebbe il Genoa a titolo definitivo per meno di 20 milioni di euro, però, l’Inter dovrebbe fare spazio.

Uno dei possibili partenti in questo senso è Piotr Zielinski. Non soltanto per arrivare al calciatore danese, ma anche perché le sue caratteristiche non si sposerebbero al 100% con quello che richiede Chivu a centrocampo. Vedremo, comunque, come si evolveranno effettivamente le cose. Ciò che è sicuro, è che l’Inter può e vuole puntare su profili di un certo spessore, capaci di migliorare la rosa del club. Oltre, chiaramentte, a perseguire l’obiettivo di abbassare l’età della squadra.