Ci sono novità importanti sul futuro di Ademola Lookman: l’Atalanta ha finalmente dato il via libera, l’Inter non se l’aspettava.

L’Inter si è vista respingere dall’Atalanta l’offerta da 45 milioni di euro complessivi (42 milioni di base fissa più 3 di bonus) per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano non l’ha presa affatto bene: prima ha tolto dal suo profilo Instagram tutte le foto con la maglia della Dea, poi ha deciso di alzare il livello della sua protesta non presentandosi agli allenamenti a Zingonia.

Lookman ha infatti da tempo raggiunto un accordo con l’Inter e sperava che l’Atalanta mantenesse la promessa di cederlo in questa sessione di mercato. In realtà i bergamaschi non avrebbero problemi a lasciarlo partire: tuttavia, come ha spiegato il presidente Luca Percassi, al giocatore erano state dette delle cose ben precise.

Intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Marco Sportiello, tornato all’Atalanta dopo due stagioni al Milan, Percassi è tornato a parlare del caso Lookman provando a fare chiarezza sul motivo che ha portato la Dea a dire no all’offerta dell’Inter. “L’anno scorso a fronte di un’offerta di 20 milioni del Psg ci aveva chiesto di essere ceduto – ha detto il presidente dei bergamaschi – Il patto con il giocatore era che sarebbe stato venduto soltanto a un top club europeo e che non avrebbe vestito la maglia di un’altra squadra italiana“.

Lookman-Inter, tutto sbloccato: via libera dell’Atalanta

“Oggi la situazione è ben diversa – ha aggiunto Percassi – ma in ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori di uscita dei propri giocatori“. Il numero uno dell’Atalanta è stato molto chiaro: se dovesse presentarsi un top club estero disposto a sborsare una cifra congrua (intorno ai 50 milioni di euro) gli orobici non ostacolerebbero in alcun modo la partenza dell’ex Leicester.

Tuttavia, come ha fatto ampiamente capire in questi giorni, Ademola Lookman vuole solo l’Inter. Potrebbe fargli cambiare idea soltanto la proposta di una grandissima squadra di uno dei principali campionati europei. Al momento in casa Atalanta non sono arrivate altre offerte oltre a quella dell’Inter ma dato che mancano più di tre settimane al termine del calciomercato estivo tutto può ancora accadere.

Nel frattempo non è ancora chiaro se nei prossimi giorni Marotta e Ausilio avranno nuovi contatti con i vertici atalantini per provare a sbloccare la situazione: i rumors parlano di una probabile nuova offerta sui 50 milioni di euro complessivi.