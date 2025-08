Juve e Inter, anche d’estate, continuano a darsi battaglia. Ora è il calciomercato a far intrecciare i loro destini ed alimentare la rivalità.

Quando si parla di Juventus e Inter, la rivalità non conosce stagioni. Nemmeno quando i riflettori si spengono sui campi da gioco e si accendono sulle trattative del calciomercato, le due grandi del calcio italiano riescono a evitare l’intreccio dei propri destini.

E infatti, proprio in queste ore, una manovra in uscita dall’Inter ha innescato una reazione a catena che potrebbe finire per aiutare, paradossalmente, la Juventus. Ma come spesso accade in estate, niente è semplice, tutto è legato da equilibri sottili, da scelte che sembrano scollegate e invece rivelano collegamenti inaspettati.

Juve e Inter avanti a colpi di mercato

La chiave di questa storia si chiama Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, dato fino a pochi giorni fa in uscita dal club nerazzurro, era finito nel mirino di alcune squadre della sua nazione, con il Fenerbahce in testa. Si parlava già di contatti avanzati, di un possibile trasferimento che avrebbe segnato la fine del suo percorso a Milano. Però qualcosa, all’improvviso, è cambiato. Calhanoglu, che sembrava già pronto a fare le valigie, ha avuto un riavvicinamento con l’Inter. Un dialogo che ha riacceso la fiducia e che, stando a quanto filtra, avrebbe fatto saltare il banco.

Il Fenerbahce infatti era pronto a mettere sul tavolo un’altra offerta importante, un ultimo tentativo per convincere il regista nerazzurro a tornare in patria. Ma ora la situazione appare completamente ribaltata. Calhanoglu, almeno per il momento, non sembra più così intenzionato a lasciare l’Inter. Anzi, il suo rapporto con la società si è rinsaldato, al punto da lasciare intendere che resterà al centro del progetto di Inzaghi. E così, quel piano turco rischia di svanire ancora prima di partire.

Ed è qui che entra in scena la Juventus. Perché il Fenerbahce, non volendo perdere tempo, avrebbe già individuato l’alternativa ideale: Douglas Luiz. Il brasiliano, arrivato da poco a Torino ma già finito ai margini delle gerarchie di Tudor, rappresenta una soluzione perfetta per la squadra di Istanbul. E questo, senza ombra di dubbio, risolve un bel grattacapo per la dirigenza bianconera. Infatti Douglas Luiz, pur essendo un talento indiscusso, non si incastra nei piani tattici del nuovo allenatore e liberarsene significherebbe anche risparmiare su un ingaggio pesante.

Dunque, quello che sembrava un potenziale problema per l’Inter – la partenza di un titolare – si è trasformato in un favore indiretto alla Juventus. Una di quelle situazioni da manuale del calciomercato, dove le trattative non si chiudono mai davvero, ma evolvono in continuazione, seguendo una logica tutta loro. E chissà che questo incrocio tra le due rivali storiche non sia solo l’inizio di una nuova serie di intrecci estivi. Perché una cosa è certa: quando si muovono Inter e Juve, tutto può succedere.