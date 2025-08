Inter e Juventus di nuovo faccia a faccia: il calciomercato le mette in rotta di collisione anche ad agosto, anche fuori dal campo.

La rivalità tra Inter e Juventus, si sa, non conosce pause. Nemmeno quando i campi si svuotano e il calcio si gioca nei corridoi del mercato, le due grandi del nostro campionato riescono a evitare scontri diretti.

E infatti, proprio in questi giorni, è un incastro di trattative a riaccendere la tensione tra le due società. Il punto di partenza, come spesso accade, è un’uscita eccellente che innesca una mossa a sorpresa e rischia di cambiare le carte in tavola per entrambe.

Inter e Juve un incorcio inaspettato

Il nome che infiamma le ultime ore è quello di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sembrava destinato a rimanere all’Inter, soprattutto dopo un apparente riavvicinamento con la società nerazzurra. Però, come spesso accade in estate, bastano poche ore per ribaltare ogni pronostico. Il Fenerbahce, infatti, ha rilanciato con forza e convinzione, mettendo sul piatto un’offerta difficile da rifiutare, sia per il giocatore che per l’Inter.

E stavolta il sì potrebbe davvero arrivare. Calhanoglu non ha mai nascosto l’idea di voler tornare in patria da protagonista, in un club ambizioso e in un campionato che vuole rilanciarsi anche grazie a nomi di peso come il suo.

Per l’Inter, però, questo addio improvviso rappresenterebbe un campanello d’allarme. Perché sostituire un regista come Calhanoglu non è affatto semplice. Ecco allora che lo sguardo della dirigenza nerazzurra si potrebbe spostare verso una destinazione sorprendente: Torino, sponda bianconera. Douglas Luiz, infatti, potrebbe essere il profilo giusto per raccogliere l’eredità tecnica del turco. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla Juventus da poco, non sembra pienamente al centro del progetto di Tudor, e la sua partenza non verrebbe vissuta come un dramma.

E qui la storia si complica ulteriormente, perché se da un lato la Juve si ritroverebbe a dover gestire l’ennesima richiesta dall’Inter, dall’altro avrebbe l’opportunità concreta di sbloccare una cessione che al momento appare complicata. Douglas Luiz ha un ingaggio importante, e liberarsene permetterebbe ai bianconeri di muoversi con maggiore flessibilità sul mercato. Certo, darlo a una rivale storica non è mai una scelta facile. Però le logiche di bilancio, spesso, prevalgono su quelle emotive.

Così, mentre Calhanoglu sembra pronto a vestire la maglia del Fenerbahce, l’Inter si muove con decisione su un giocatore che solo qualche mese fa sembrava intoccabile in casa Juve. E la sensazione è che siamo solo all’inizio. Perché quando si incrociano Inter e Juventus, ogni trattativa diventa una sfida, ogni affare un potenziale scontro diretto. Anche in pieno agosto, anche lontano dal campo.