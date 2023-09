Intervenuto nel postpartita di Inter-Sassuolo, il difensore dei nerazzurri, Francesco Acerbi, ha voluto analizzare così la sconfitta

Nel postpartita di Inter-Sassuolo, Francesco Acerbi si è espresso così ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «Cosa è successo? Quando prendi due gol a San Siro vuol dire che qualcosa non è andato sotto l’aspetto nervoso. Non dovevamo prendere il secondo gol dopo il primo, dopo il secondo abbiamo provato a fare qualcosa ma sembrava che loro avessero qualcosa in più di noi e non siamo riusciti a pareggiare. Merito loro, ma anche demerito nostro. Nel primo tempo abbiamo rischiato veramente poco, il Sassuolo ha qualità nelle ripartenze, è forte e veloce e lascia 3-4 uomini davanti. Non siamo riusciti a concretizzare ma l’uno-due nella ripresa una squadra come la nostra non può permettersi, ci sta fino a un certo punto prendere il primo gol ma dopo il secondo devi reagire».

