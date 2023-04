Francesco Acerbi ha rilasciato una dichiarazione a Mediaset prima del fischio d’inizio della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juve

Con queste parole Francesco Acerbi si prepara al derby d’Italia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la sua Inter e la Juventus:

INTER JUVENTUS- «Stasera è tanto importante, ci giochiamo la finale contro una squadra che non siamo riusciti a battere in stagione e ci ha messo in difficoltà. Ma vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi e arrivare in finale. Sbloccati in campionato? No, siamo grandi giocatori e per vincere dobbiamo avere grande continuità di risultati. Ci vuole lavoro di squadra, senza gli attaccanti non segnano e non si vince. Tensioni? Normale, stasera si sfidano due squadre che vogliono vincere, sarà impegnativa ma bella da giocare»

