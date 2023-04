Stefano De Grandis ha parlato della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, analizzando lo stato delle due squadre

Ospite a Sky Sport, anche Stefano De Grandis ha detto la sua sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus, il cui fischio d’inizio è programmato alle 21:

INTER JUVENTUS- «Formazione Juventus? L’idea che mi sono fatto è che Allegri vuole avere in panchina un calciatore per cambiare qualcosa. Chiesa può essere spostato per fare una formazione offensiva all’occorrenza. Non avendo né Kean né Vlahovic vuole un centravanti dalla panchina. Questa è una partita impronosticabile, le possibilità di andare ai supplementari sono alti. Una piccola percentuale in più all’Inter per il fattore campo. Inzaghi? Non è che se perde la Coppa Italia e la Champions si possa dire “Ha perso anche questa”. Resterà comunque un percorso bello. Lui è bravo a preparare le partite singole. Detto ciò rimane un brutto campionato dell’Inter anche se vince la Coppa Italia, perché i nerazzurri sono più forti dei punti che hanno».

L’articolo De Grandis: «Inter-Juventus è una partita impronosticabile» proviene da Inter News 24.

