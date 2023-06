Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi si è espresso ai microfoni di Rai2 al termine della stagione: il centrale nerazzurro prepara la ferie ma pensa già al ritiro di luglio

Acerbi, ormai certo della permanenza all’Inter, prepara la valigia con un occhio già puntato a luglio, mese in cui scatterà il ritiro dei nerazzurri

«Volevamo la finale, ma battere l’Olanda non è mai facile. Giusto che i ragazzi giovani che hanno voglia, sono sul pezzo, c’è bisogno di loro, anche se sbagliano proseguono, non c’è bisogno di abbattersi. Buongiorno è un ragazzo umile che ha personalità, farà strada. Ha tutto per far qualcosa di importante, vedremo nei prossimi anni. Adesso vacanze con la famiglia perché ci vogliono, ma sempre tenendosi in allenamento perché non si può smettere. Poi si va in ritiro, vedremo quando sarà il momento».

L’articolo Acerbi: «Abbiamo bisogno di vacanze, ma ci terremo in allenamento. Poi il ritiro» proviene da Inter News 24.

