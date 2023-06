L’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku spiega le sue sensazioni provate nei primi due anni in nerazzurro.

Romelu Lukaku ha ripercorso tratti della sua prima avventura all’Inter in un’intervista a Prime Video. “Ricordo ancora il primo giorno che ho firmato per l’Inter. Sono atterrato, le persone, il tempo, il cibo… Il primo anno abbiamo perso, era molto amareggiato. Ma non posso stare fermo, devo andare avanti. Poi siamo diventati campioni. Ok, sapevo che lo saremmo diventati fin dal primo giorno. Gli allenamenti erano… Motivati. Mi sentivo motivato”.

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

“Sentivo di essere arrivato al livello successivo e che mi avrebbe aiutato per tutta la stagione. E poi quando è successo ho pensato ‘ce l’abbiamo fatta. Romelu, ce l’hai fatta davvero’. E poi si è fermato tutto e lì è partito tutto. A volte nella vita puoi essere un imprenditore, un dottore, un artista, basta ma un momento come quello, quella canzone, quel giorno. Tutti sperano di avere quel momento nella loro vita, quel momento in cui pensi ‘sono dove voglio essere’. Per me è stato allora in cui ho pensato ‘ok, ce l’ho fatta’. E ho mostrato le mie emozioni in campo per la prima volta (il pianto a San Siro il giorno della festa scudetto, ndr). Un’emozione di pura gioia. Ero felicissimo“.

L’articolo Lukaku: “Dopo il primo anno all’Inter ero amareggiato ma al primo giorno del secondo sapevo saremmo diventati campioni” proviene da Notizie Inter.

