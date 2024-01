Il difensore dell’Inter e della nazionale italiana Francesco Acerbi ha elogiato alcuni dei suoi prossimi avversari ad Euro 2024.

Che fatica la vita da bomber ha intervistato Francesco Acerbi che ha parlato dei prossimi avversari agli Europei a cominciare da Alvaro Morata che affronterà anche con l’Inter agli ottavi di Champions League. “Dovrò marcare Alvaro Morata Speriamo di arrivarci innanzitutto, parlo con scaramanzia. È un giocatore forte, sta facendo bene, ha viaggiato in squadre forti, forse in una delle più forti d’Europa. È un grande generoso, fa anche gol, è uno che lavora per la squadra ed è un giocatore forte. E ci ha già fatto gol”.

Kristjan Asllani

Sul centrocampista del Real Madrid

“Modric della Croazia, scarso… A cosa Alla play forse. È un grandissimo giocatore ma niente da dire, è un fenomeno. A trentotto anni fa ancora meglio di tanti altri la differenza quando gioca. Anche con la Croazia nell’ultima partita ha dimostrato mentalità, forza. Se stai a quei livelli a trentotto anni devi essere top in tutto. Mi fa piacere incontrare anche Brozovic della Croazia (all’Europeo, ndr), mi fa piacere incontrare gente con cui si gioca tutto l’anno e incontrarli in una sfida che lì è molto importante. Poi magari non lo saluto neanche. No dai, scherzo (ride, ndr)“.

Sull’albanese

“Aslla è fastidioso lì in mezzo. Lui è un ottimo giocatore, deve migliorare il senso, lui sa che deve crescere, lo sa benissimo. Deve fare la sua carriera perché ha potenzialità importanti ma dipende da lui”. Il regista gioca poco in nerazzurro ma in nazionale è praticamente sempre titolare.

