Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, è ritornato sull’episodio tra Bastoni e Duda. Ecco le sue parole a Pressing:

«Nasca, lo dico con dispiacere, è palesamente in difficoltà da qualche tempo in tutte le partite in cui è impegnato. Che sia Iling con il Bologna, che sia Bastoni con l’Hellas».

L’articolo Sabatini: «Nasca è palesemente in difficoltà da quando…» proviene da Inter News 24.

