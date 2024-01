L’ex difensore Fabio Galante ha detto la sua su vari temi dell’attualità nerazzurra.

Fabio Galante ha parlato a TMW della rosa dell’Inter e del modo di giocare della squadra di Inzaghi. “Rinforzo in attacco a gennaio? Numericamente l’Inter non ha bisogno davanti, chiaro che appena mancano Thuram e Lautaro… Diciamo che Sanchez e Arnautovic fanno fatica. Ma hanno qualità e sono due grandi giocatori, sono nell’ambiente interista e so che sono sul pezzo e si allenano bene, penso nel girone di ritorno vedremo cosa sanno fare davvero”.

Tajon Buchanan

Sull’operato dei dirigenti

“Buchanan mi incuriosisce, vediamo com’è. Marotta, Ausilio e Baccin sbagliano poco, ci si fida di loro… Devo fare i complimenti a tutti per i colpi fatti, arrivare all’Inter e imporsi non è mai facile.

Polemiche post Inter-Verona

“Ripercussioni no, si dimentica in fretta. Se dovessi dire una cosa, dico che al Var si perde troppo tempo. E poi va usato per cose lampanti, di facile decisione. Il Var io lo avrei sempre accettato ecco, bisogna mettere a posto qualche regola. Poi in un campionato intero vantaggi e svantaggi si equivarranno”.

Sulla corsa Scudetto

“Inter e Juve stanno facendo ottime cose, penso e credo che la lotta scudetto si risolverà alle fasi finali, non presto. Entrambe hanno fatto vedere grandi cose grazie a giocatori e allenatori”.

Sacchi ritiene che l’Inter debba fare più pressing

“Sai, maggior pressing, credo Inzaghi conosca molto bene i suoi, li sta valorizzando. Se vede che questa è la tattica migliore, giusto proseguire così. Ho visto tante volte l’Inter giocare dal vivo e lo fa molto bene. Sicuramente Sacchi è stato un grandissimo allenatore e vede meglio di me le situazioni, ma non penso l’Inter possa fare ancora meglio di così”.

