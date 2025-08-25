Il colpo di Marotta è passato quasi inosservato. Così Chivu ha il suo nuovo attaccante, mentre Lookman sembra ormai finito in fondo al cassetto dei desideri.

L’attesa è finita: stasera l’Inter farà il suo esordio in campionato contro il Torino di Marco Baroni. Una sfida che rappresenta molto più di tre punti in palio: è il primo banco di prova per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a confermare le aspettative di una piazza che sogna di tornare subito in corsa per lo scudetto dopo l’ultimo testa a testa con il Napoli. I nerazzurri arrivano alla sfida con qualche rimpianto di mercato, in particolare la trattativa sfumata per Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta era stato a lungo il grande obiettivo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ma i vincoli di bilancio e le richieste elevate del club bergamasco hanno fatto saltare l’affare. Eppure, l’Inter non si presenterà certo impreparata: la rosa resta competitiva e costruita attorno a pilastri consolidati come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

In estate la dirigenza ha fatto di necessità virtù, puntando su colpi mirati ma di qualità. L’ultimo in ordine cronologico è stato Andy Diouf, centrocampista francese dal Lens che ha già incuriosito l’ambiente per dinamismo e potenzialità. Prima erano arrivati anche Luis Henrique, Sucic e il giovane Ange-Yoan Bonny, con l’intento di ringiovanire la rosa e dare nuove alternative al tecnico. Chivu sa che la squadra avrebbe bisogno di rinforzi ulteriori in difesa e magari in attacco, ma nonostante le cautele economiche la sensazione è che l’Inter possa comunque affrontare la nuova stagione con fiducia. Se il mercato non ha regalato il colpo a effetto, resta la consapevolezza che i nerazzurri partono con una base solida. La nuova Inter dovrà dimostrare sul campo di aver trovato il giusto equilibrio, e il Torino di Baroni sarà un avversario ostico, pronto a mettere in difficoltà una big già al debutto. Mentre Chivu cerca un nuovo attaccante, nessuno si è accorto che Marotta lo ha già trovato.

Inter, un talento in casa di nome Pio Esposito: “Il nuovo bomber della Nazionale”

Eppure, il rinforzo che serve all’attacco dell’Inter potrebbe essere già dentro le mura di Appiano Gentile. Si tratta di Francesco Pio Esposito, classe 2005, rientrato dal prestito allo Spezia e pronto a giocarsi le sue carte con la maglia nerazzurra. Non è un caso che diversi addetti ai lavori abbiano già acceso i riflettori su di lui. Tra questi, Sandro Sabatini, che sul suo canale YouTube ha commentato così: “l’Inter contro il Torino giocherà con la stessa identica formazione dell’anno scorso. L’unica differenza è che Calhanoglu è squalificato e al suo posto ci sarà il nuovo arrivo Sucic. Dei nuovi acquisti è stato pagato forse un po’ troppo Luis Henrique, Bonny tanto ma vale quei soldi. Poi c’è Pio Esposito, per il quale stravedo e che secondo me sarà il nuovo centravanti della Nazionale e dell’Inter fra un anno o due. Lookman era un affare che inevitabilmente avrebbe portato alla partenza di un big, secondo me Thuram”

Il giornalista ha poi proseguito: “L’anno scorso nell’attacco dell’Inter c’erano dei rimpiazzi non all’altezza, ora ci sono Bonny e Pio Esposito che, se fanno bene, potrebbero dare problemi a Chivu, che però secondo me saprà gestire meglio di Inzaghi”. Parole che di fatto restituiscono una realtà e che riflettono un sentimento diffuso: l’Inter ha nelle mani un talento vero, un ragazzo che può diventare l’uomo in più della stagione. Pio Esposito rappresenta la scommessa di Chivu, pronto a valorizzarlo senza bruciarne i tempi di crescita. In un’estate in cui le grandi manovre sul mercato non si sono concretizzate, il futuro potrebbe avere già il volto di un giovane cresciuto nel vivaio nerazzurro.