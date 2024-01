Milan ancora beffato dopo lo scippo Thuram? Sta per perdere un altro attaccante… Dopo l’Inter anche la Juve pronta a soffiare un colpo ai rossoneri

Colpo di scena nella trattativa per l’arrivo di Matija Popovic al Milan! Oggi sarebbe dovuta essere la giornata decisiva per la fumata bianca e la chiusura dell’affare, ma i dialoghi con gli agenti del giovane attaccante serbo hanno subito invece una brusca frenata.

Stando a quanto riferisce Daniele Longo su X, la Juve avrebbe avviato i primi sondaggi con l’entourage del calciatore classe 2006 per vedere la fattibilità dell’operazione. Un suo trasferimento in bianconero avrebbe sicuramente del clamoroso, soprattutto dopo che in rossoneri, in estate, erano stati beffati in modo simile dall’Inter con Thuram.

L’articolo Milan ancora beffato dopo lo scippo Thuram? Sta per perdere un altro attaccante proviene da Inter News 24.

