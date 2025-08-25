Per Antonio Conte non c’è solo la vittoria sul Sassuolo tra i motivi per gioire, perché intanto è arrivata un firma quasi inattesa. C’è anche l’annuncio…

Il debutto in campionato del Napoli non poteva essere più convincente. Al Mapei Stadium, i partenopei hanno superato il Sassuolo con un netto 2-0, mostrando subito la mano di Antonio Conte. Intensità, ordine e concretezza: la squadra campione d’Italia due stagioni fa ha confermato di poter essere ancora protagonista. A rubare la scena è stato l’uomo più atteso: Kevin De Bruyne, al primo gol ufficiale con la maglia azzurra. Il belga, arrivato tra l’entusiasmo generale, ha impiegato appena novanta minuti per dimostrare perché il club abbia investito su di lui, segnando e illuminando la manovra con giocate di classe.

L’unica nota stonata resta l’assenza di Romelu Lukaku, alle prese con un nuovo infortunio che lo terrà lontano dal campo per tre mesi. Una defezione pesante per Conte, che dovrà reinventare l’attacco puntando sulla crescita di Lorenzo Lucca e sulle alternative garantite da una rosa comunque ampia. È qui che entra in gioco la società: Aurelio De Laurentiis non vuole lasciare nulla di intentato e, se dovesse presentarsi l’occasione giusta, è pronto a regalare un ultimo colpo di mercato senza però mettere a rischio la stabilità economica del club. Conte, intanto, si gode la vittoria e l’impatto dei nuovi acquisti. Ma non solo: perché oltre al campo, il Napoli ha blindato un tassello fondamentale della sua rosa con un rinnovo che vale quasi quanto un acquisto di peso.

Politano dice sì: rinnovo fino al 2028. Poi toccherà a Rrahmani e Anguissa

Il protagonista è Matteo Politano, che ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2028. Un accordo atteso, discusso nelle ultime settimane e ora finalmente ufficiale. L’esterno romano, classe 1993, è diventato negli anni un pilastro della formazione azzurra, guadagnandosi la fiducia di allenatori diversi e dimostrando una continuità rara nel calcio italiano. La scorsa stagione è stato tra i più utilizzati, con 37 presenze su 38 in Serie A, e all’esordio contro il Sassuolo ha già lasciato il segno, servendo l’assist per la rete che ha aperto la partita. Firma sul campo e firma sul contratto: un doppio messaggio di fedeltà al progetto Napoli.

Il club, però, non ha intenzione di fermarsi qui. Nel mirino c’è il prolungamento di Amir Rrahmani, che il Napoli vuole blindare fino al 2029, e quello di Frank Zambo Anguissa, già rinnovato automaticamente fino al 2027 ma destinato a prolungare ulteriormente la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Tre operazioni strategiche per consolidare l’ossatura della squadra e dare continuità tecnica a Conte, che potrà contare su elementi di assoluta affidabilità in ogni reparto. Mentre il mercato resta aperto e tiene banco la ricerca di un colpo offensivo per sopperire all’assenza di Lukaku, il Napoli ha già piazzato tre rinnovi che valgono come altrettanti rinforzi.