Rafael Leao è al centro del progetto Milan in questo momento, ma attenzione agli sviluppi di mercato: il nuovo sostituto freme.

Rafael Leao è un calciatore di enorme talento, confermatissimo al Milan e sicuramente avrà un ruolo determinante anche sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Pur essendo stato criticato molto negli ultimi anni, in certi casi anche troppo, i rossoneri non hanno assolutamente mai dubitato delle qualità fisiche, tecniche e di leadership in mezzo al campo dell’esterno d’attacco portoghese.

E adesso, nel nuovo progetto che vede coinvolto anche Igli tare, il gicoatore rossonero può dimostrare in italia e in Europa quanto effettivamente può davvero valere.

Questo, però, non sta a significare che il Diavolo non possa cercare anche altri calciatori di spicco in Europa e non. E infatti, ci sarebbe un giocatore che piace tanto alla Milano rossonera e che viene già definito come il nuovo Rafael Leao: scopriamo di più a riguardo di questa giovane promessa.

Milan, occhio al nuovo Leao: 60 milioni ed è dei rossoneri

Il Milan ha in Rafael Leao probabilmente la sua arma più micidiale, ma non è l’unico calciatore sul quale i rossoneri potrebbero lavorare in futuro in quella zona d’attacco. Secondo El Gol Digital, infatti, il club sarebbe fortemente interessato a Yeremay del Deportivo La Coruna. Pur non essendo un’operazione di calciomercato semplice, anche questo va precisato, visto e considerato il fatto che sono necessari almeno 60 milioni di euro per strapparlo al club spagnolo. La clausola rescissoria, in effetti, è veramente altissima. Tuttavia, Igli Tare e colleghi ci punterebbero volentieri per quanto riguarda il futuro.

A incidere su una clausola così alta, un contratto rinnovato solo qualche mese fa. A quanto pare, inoltre, la squadra iberica non avrebbe la benché minima intenzione di abbassare le pretese di mercato. Per portare tale giocatore a Milano, quindi, è effettivamente necessaria un’operazione davvero importante oltre che un sacrificio economico da non sottovalutare. Certo, il Milan spera di poter abbassare la valutazione ed evitare di pagare la clausola rescissoria in un’unica soluzione, tuttavia il Deportivo La Coruna è forte di un accordo sul rinnovo di contratto trovato da tempo e che di fatto permette agli spagnoli di fare il buono e il cattivo tempo a livello di richiesta economica.

Di contro, sarebbe un acquisto davvero importante per il Diavolo, anche perchè parliamo di un giocatore assolutamente tecnico e rapido, non molto alto ma assolutamente versatile e capace di occupare svariati ruoli nella trequarti offensiva. Il classe 2002 preferisce partire da sinistra per rientrare sul suo piede forte che è il destro, concludendo così verso la porta o cercando un compagno libero. Il Milan, magari con qualche altra cessione, può anche pensarci nell’ultima settimana di calciomercato.