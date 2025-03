Acerbi e De Vrij: l’Inter ha scelto chi salutare, ma solo in un caso

L’Inter ha preso una decisione su Acerbi e De Vrij, ma un fattore decisivo potrebbe cambiare i piani del club.

Il futuro di Francesco Acerbi resta in bilico, con l’Inter chiamata a prendere una decisione cruciale nelle prossime settimane. Il difensore, arrivato a Milano con l’etichetta di soluzione d’emergenza, è diventato un pilastro della squadra di Simone Inzaghi, garantendo esperienza e affidabilità al reparto arretrato. Nonostante questo, la dirigenza sta valutando se mantenere in essere il contratto in scadenza nel 2026 anche nella prossima stagione. Il principale fattore in gioco riguarda la politica di ringiovanimento voluta da Oaktree, che punta a costruire una squadra sostenibile nel lungo termine. L’età del giocatore, unita alle esigenze del club di rinnovare la rosa, lascia aperti scenari differenti per il finale di stagione.

Le alternative che stuzzicano l’Inter

Se da un lato Acerbi ha dimostrato il suo valore sul campo, dall’altro l’Inter sta esplorando il mercato per trovare un possibile sostituto. Il club monitora con attenzione diversi profili in grado di garantire un futuro più a lungo termine. Tra i nomi più seguiti spiccano Bijol dell’Udinese, Beukema del Bologna, De Winter del Genoa e Hien dell’Atalanta. Tutti difensori giovani, già abituati alla Serie A e con margini di crescita importanti. La scelta definitiva dipenderà dalle opportunità economiche e dalle richieste delle rispettive società.

Una decisione più incerta del previsto

L’Inter non ha ancora sciolto le riserve sul destino dell’ex Lazio, e le prossime settimane saranno decisive. L’agente Federico Pastorello ha già fatto sapere che Acerbi e De Vrij sono disponibili a prolungare il contratto, ma se per l’olandese la permanenza appare più vicina, il caso dell’italiano resta più complesso. Secondo QS, se l’Inter riuscisse a chiudere per un nuovo centrale tra quelli sopraelencati senza investire cifre eccessive, la separazione da Acerbi diventerebbe uno scenario molto concreto. Il finale di stagione potrebbe così trasformarsi in un banco di prova decisivo per il futuro del numero 15 nerazzurro.

