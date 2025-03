Inter, il caso Bisseck si infiamma: una richiesta clamorosa cambia tutto?

L’Inter ha deciso il futuro di Yann Bisseck, ma una richiesta inaspettata potrebbe cambiare gli scenari.

L’Inter ha puntato su Yann Bisseck con l’idea di farne un investimento per il futuro, ma il difensore tedesco ha bruciato le tappe e si è imposto rapidamente nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Arrivato dall’Aarhus nell’estate 2023 per una cifra di 7,5 milioni di euro, il centrale ha saputo ritagliarsi spazio grazie a una combinazione di forza fisica, personalità e capacità di adattamento al sistema di gioco nerazzurro. Il tecnico lo ha testato in diversi contesti, scoprendo in lui una risorsa preziosa per dare solidità alla difesa. L’ottima stagione ha attirato le attenzioni di diversi club europei, consapevoli della sua crescita esponenziale.

Il valore di mercato schizzato alle stelle

Solo un anno fa, il suo cartellino valeva poco più di 7 milioni di euro, una cifra che oggi appare irrisoria rispetto alla sua valutazione attuale. Secondo Transfermarkt, il valore di Bisseck è già salito a 30 milioni, ma il prezzo reale potrebbe essere anche più alto. Quotidiano Sportivo riporta che in Spagna, il Real Madrid ha iniziato a monitorarlo con i suoi osservatori, valutandone le qualità per un possibile inserimento nella rosa delle Merengues. Chiunque voglia strapparlo all’Inter, però, dovrà prepararsi a trattare su basi economiche completamente diverse. Le prestazioni offerte dal difensore in Serie A e in Champions League hanno convinto la dirigenza nerazzurra a blindarlo, rafforzando la sua centralità nel progetto tecnico.

L’Inter chiude ogni porta

Nonostante l’interesse crescente, la società nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi di Bisseck. Con la nuova politica di Oaktree, basata sulla valorizzazione di giovani talenti, il club sta virando sempre più verso un mix tra esperienza e freschezza. L’obiettivo è puntare su profili con grande margine di miglioramento, capaci di garantire continuità e sostenibilità economica nel lungo periodo. Molte offerte, per ora, sono destinate a cadere nel vuoto: per avviare una trattativa, il club chiede una cifra di almeno 35 milioni di euro.

