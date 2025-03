Inter-Udinese, due assenze pesantissime: una era attesa, l’altra è una sorpresa inquietante

Florian Thauvin non ci sarà, ma la vera sorpresa è un’altra: un giocatore chiave dell’Udinese potrebbe saltare la sfida contro l’Inter.

L’allenatore dell’Udinese si avvicina alla sfida di San Siro mostrando grande rispetto per la capolista. L’Inter, forte del suo primato in classifica, non lascia spazio a cali di concentrazione e sa punire ogni minimo errore. Proprio su questo aspetto si è concentrato Kosta Runjaic nella conferenza pre-partita, sottolineando l’importanza di non concedere occasioni facili. L’Inter dispone di qualità tecniche e fisiche superiori, con giocatori capaci di gestire il possesso in maniera efficace e di colpire con azioni ben studiate. L’Udinese, per strappare un risultato positivo, dovrà mettere in campo un atteggiamento aggressivo e ordinato, evitando sbavature difensive. Il tecnico tedesco ha insistito sulla necessità di imparare dagli errori commessi nelle precedenti sfide contro i nerazzurri (due perché le squadre si sono incontrate anche in Coppa Italia), analizzando le reti subite per correggere le disattenzioni. L’Inter è abituata a controllare il ritmo delle partite, e la chiave per opporsi sarà limitare gli spazi e sfruttare le ripartenze con velocità ed efficacia. I nerazzurri arriveranno al match con diverse incognite di natura fisica: Inzaghi potrebbe operare scelte a sorpresa.

L’assenza pesante per l’Udinese

Se l’Udinese vuole avere qualche chance di uscire indenne da San Siro, dovrà farlo senza il suo uomo più talentuoso. Florian Thauvin non sarà della partita, una notizia che complica ulteriormente i piani di Runjaic. Il francese, reduce da un infortunio, non è ancora pronto per tornare in campo nonostante abbia intensificato il lavoro negli ultimi giorni. Lo staff medico ha preferito non rischiare una ricaduta, posticipando il suo rientro almeno alla prossima settimana. Il tecnico tedesco ha provato a stemperare la delusione spiegando che la rosa dispone comunque di alternative valide, ma è innegabile che l’assenza di Thauvin privi l’Udinese di una pedina fondamentale.

Runjaic svela un’ulteriore difficoltà

La brutta notizia per l’Udinese non si limita all’assenza di Thauvin. Il tecnico ha confermato che anche Oumar Solet non è al meglio e resta in dubbio per la sfida di San Siro. Il difensore francese, che è anche monitorato dai nerazzurri, ha accusato un problema fisico nei giorni scorsi e ha ripreso ad allenarsi solo di recente. Le sue condizioni verranno valutata fino all’ultimo e potrebbe anche farcela a partire titolare. Sicuramente non ci sarà anche l’ex Alexis Sanchez.

