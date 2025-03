Inter, il futuro passa da Sucic: ma c’è anche altro?

Petar Sucic sembra destinato a diventare il nuovo protagonista dell’Inter, ma le mosse del club potrebbero nascondere un altro grande colpo in arrivo.

Intervistato da Sportitalia, Marko Naletilic, agente FIFA, ha parlato con entusiasmo di Petar Sucic sostenendo che è pronto a diventare uno dei volti del futuro dell’Inter. Il croato viene descritto come un giocatore completo: “Sucic è un numero 8, box to box, ma può anche agire da regista o trequartista quando la situazione lo richiede”. Secondo Naletilic, il suo arrivo rappresenta un investimento strategico per l’Inter, che in lui vede una risorsa pronta a diventare titolare in breve tempo. Un profilo giovane, versatile e con tanto margine di crescita, perfetto per le ambizioni future del club nerazzurro. Nell’ultima partita disputata Sucic ha fatto discutere molto per quanto fatto in campo.

Il talento di Baturina suscita interesse

Non solo Sucic, però: secondo alcune voci, l’Inter starebbe monitorando anche un altro talento promettente, Martin Baturina. “Un trequartista con un grande potenziale offensivo”, ha dichiarato Naletilic, lodando le doti tecniche del giovane. Nonostante la sua fase difensiva sia da migliorare, l’agente crede che Baturina possa evolversi in un giocatore di grande spessore, pronto a farsi strada nei palcoscenici più prestigiosi. Il calcio che sta cambiando, i trequartisti puri sono sempre meno richiesti, e quindi Baturina potrebbe trovare il suo posto, adattandosi a un ruolo più moderno.

L’Inter punta sui giovani: le mosse future

Il club nerazzurro sembra puntare fortemente su giovani talenti che possano assicurare al club non solo qualità immediata, ma anche un futuro brillante. L’arrivo di Sucic, destinato a inserirsi presto nel cuore della squadra, e l’interesse per Baturina sono segnali chiari di una strategia mirata. In questo modo, l’Inter non solo rinforza il presente, ma prepara una generazione di campioni che potrebbe dominare nei prossimi anni, crescendo sotto la guida dei veterani già presenti in squadra.

