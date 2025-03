Inter, un rischio inaspettato: l’Udinese può davvero fermare la corsa scudetto?

Con la salvezza ormai conquistata, l’Udinese si prepara a sfidare l’Inter: ma c’è un dettaglio che potrebbe mettere a rischio il cammino dei nerazzurri.

Fulvio Collovati, intervistato da Il Gazzettino, ha offerto un’analisi interessante sulla partita di domenica tra l’Inter e l’Udinese. Secondo l’ex calciatore, la squadra friulana potrebbe rivelarsi un ostacolo serio per i nerazzurri che invece sono ansiosi di riprendere la corsa per il titolo in corso. Collovati ha osservato che l’Inter ha avuto delle difficoltà nelle gare casalinghe, dove ha spesso dovuto sudare per ottenere i tre punti. L’Udinese, con la sua solidità difensiva e il gioco organizzato, potrebbe quindi sfruttare queste debolezze. Lo stesso Inzaghi avrà anche diversi problemi di formazione.

Gli uomini chiave di Inzaghi

Nonostante le difficoltà dettate dalle assenze, certe contro l’Udinese quelle di Dumfries e Lautaro Martinez, l’Inter ha in generale recuperato alcuni dei suoi giocatori più influenti, come Calhanoglu, che sta tornando ai suoi livelli migliori. Mkhitaryan continua a garantire costanza di rendimento, mentre Barella è sempre tra i protagonisti a centrocampo. In attacco, Thuram offre grandi potenzialità, ma secondo Collovati, la sua intesa con Arnautovic deve ancora migliorare. L’ex giocatore dell’Inter sottolinea come l’assenza di una connessione perfetta tra questi due possa limitare la capacità offensiva della squadra.

L’Udinese ha le carte in regola per sorprendere

La squadra di Kosta Runjaic è in una forma eccellente, con individualità che possono giocarsela contro chiunque; avvisa Collovati. Con la salvezza ormai assicurata, i friulani scenderanno in campo senza la pressione della lotta per la permanenza in Serie A, e questo potrebbe permettergli di esprimere il loro gioco migliore. Nonostante la delusione contro il Verona, l’Udinese ha il potenziale per conquistare punti importanti anche contro una squadra come l’Inter, un’avversaria che non si può mai sottovalutare.

Leggi l’articolo completo Inter, un rischio inaspettato: l’Udinese può davvero fermare la corsa scudetto?, su Notizie Inter.