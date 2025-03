Inter: il ringiovanimento passa sorprendentemente per Roma

Il mercato estivo potrebbe riservare un colpo di scena inatteso: le mosse di Roma e Inter potrebbero intrecciarsi.

L’Inter sta preparando un cambio di rotta per la prossima stagione puntando su un ringiovanimento della rosa per dare nuova linfa alla squadra. Le intenzioni di Marotta e Ausilio sono chiare: l’obiettivo è rafforzare l’organico con giovani talenti pronti a prendere in mano il futuro nerazzurro. L’arrivo di nuove leve permetterebbe di integrare un mix di esperienza e freschezza, indispensabile per affrontare al meglio le sfide in campionato e nelle coppe. Il club sta valutando con attenzione diversi profili, cercando di operare sul mercato in modo mirato e strategico.

La Roma in agguato sul mercato

I piani dell’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere influenzati dalle mosse della Roma, che sta vivendo un momento complicato a causa dello stop di Paulo Dybala. L’infortunio dell’argentino potrebbe rallentare non solo il cammino della squadra giallorossa, ma anche i progetti sul mercato. La Roma è costretta a modificare i propri obiettivi e ad orientarsi verso un sostituto che possa colmare il vuoto tecnico lasciato dalla Joya. In questo scenario si inserisce l’interesse per alcuni giocatori che l’Inter segue da tempo.

L’Inter e la concorrenza per i talenti più ricercati

Nico Paz, uno dei giovani più promettenti, è nel mirino sia della Roma che dell’Inter, ma la valutazione di 30 milioni, oltre all’interesse del Real Madrid a farlo restare a Como, rendono difficile la trattativa. I giallorossi seguono poi Igor Paixao del Feyenoord, già cercato in passato, e avversario dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League mentre un altro obiettivo condiviso è Nikola Krstovic del Lecce, profilo molto apprezzato anche dall’Inter. Con così tanti club interessati, il futuro di questi talenti potrebbe dipendere anche dall’evoluzione della situazione in casa Roma.

