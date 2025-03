“All’Inter sarebbe stupendo”: l’ex calciatore suggerisce il colpo, ma c’è un dubbio che resta

Nico Paz potrebbe diventare il colpo dell’estate per l’Inter, ma le parole di un ex giocatore lasciano aperti alcuni interrogativi.

L’Inter è molto attiva sul mercato in vista dell’estate e sta monitorando con attenzione il talento di Nico Paz, giovane promessa del Como che può però essere ricomprata dal Real Madrid. La società nerazzurra ha già avviato i contatti per portare il giocatore a Milano e sembra che la trattativa stia prendendo forma anche se non mancano le difficoltà. Nico Paz, pur essendo ancora un giovane in fase di crescita, ha già mostrato qualità notevoli che potrebbero essere decisamente utili alla rosa di Simone Inzaghi.

Lele Adani convinto dalle caratteristiche di Nico Paz

Anche l’ex difensore Lele Adani ha parlato con entusiasmo di Nico Paz nel corso della trasmissione Viva el Futbol, facendo notare le caratteristiche uniche del ragazzo. Secondo Adani, Paz è un tipo di giocatore che può fare la differenza, un “fattore dentro la partita”, capace di cambiare le sorti di un match con la sua versatilità e visione di gioco. Il confronto con le caratteristiche di Joaquín Correa è stato inevitabile, con Adani che ha suggerito come Paz possa inserirsi perfettamente nelle rotazioni dell’Inter. La sua capacità di giocare in diverse posizioni offensive lo rende ideale per la squadra, contribuendo a mantenere alto il livello di qualità e competizione. Eventualmente, però, i tifosi nerazzurri si augurano che possa dimostrare molta più continuità rispetto al Tucu.

Paz al posto di Correa: una mossa strategica?

Paz è un giocatore che può ricoprire il ruolo di sottopunta, ma anche agire come punta di legame, una posizione che potrebbe essere decisiva per la strategia di Inzaghi: anche Alexis Sanchez nella passata stagione aveva quelle mansioni. Si pensa però che Inzaghi possa volerlo trasformare in mezzala come avvenuto ad altri “ex trequartisti” come Luis Alberto, Calhanoglu e Mkhitaryan.

