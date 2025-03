Asllani: permanenza o cessione? L’Inter ha deciso

Il regista albanese nei suoi ormai tre anni in maglia nerazzurra non ha mai convinto appieno e il club avrebbe già preso una decisione.

Il futuro di Kristjan Asllani è ancora avvolto nell’incertezza, con diverse strade che potrebbero aprirsi davanti a lui. Il ventitreenne centrocampista, arrivato tre anni fa a Milano, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare titolare inamovibile dell’Inter anche se alcune sue dichiarazioni recenti hanno fatto discutere. Il ragazzo negli ultimi tempi ha fatto passi avanti nel suo percorso di crescita, riuscendo a guadagnarsi un posto nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Nonostante questo, è difficile immaginare che possa ancora raggiungere subito il livello di Hakan Calhanoglu, che rappresenta uno degli obiettivi massimi per chi gioca in quel ruolo. La sua ascesa, seppur promettente, è destinata a richiedere tempo e pazienza.

Le critiche ingiuste e il cammino di crescita

Le critiche nei confronti di Asllani non sono mancate, soprattutto dopo alcuni errori, come quello commesso nella Supercoppa Italiana contro il Milan. Un episodio che ha visto il centrocampista subire in realtà un fallo da Morata in occasione del gol del 1-2 non fischiato. Da allora, però, ogni volta che ha avuto l’opportunità di giocare, Asllani ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, riuscendo a gestire il suo ruolo con discrezione e senza esagerare, mostrando qualità apprezzate sia dal mister che dai suoi compagni di squadra.

Un possibile futuro da plusvalenza per l’Inter

Nonostante la sua crescita, l’Inter potrebbe anche valutare una possibile cessione di Asllani. Il club è consapevole delle sue potenzialità, ma allo stesso tempo è attento alle opportunità economiche che potrebbero derivare dalla sua vendita; lo riporta FcInterNews. Le prestazioni in nazionale, con l’Albania, hanno messo in luce il valore del centrocampista, attirando l’interesse di diversi club, sia in Italia che all’estero. Se dovessero arrivare offerte importanti, che soddisfino le esigenze del giocatore e del club, Asllani potrebbe essere protagonista di un’operazione di mercato vantaggiosa. Sebbene una cessione non sia certa, la possibilità di una trattativa con cifre superiori ai 30 milioni non può essere esclusa. Il futuro di Asllani, dunque, rimane incerto, ma con diverse strade aperte che potranno essere esplorate nei prossimi mesi.

Leggi l’articolo completo Asllani: permanenza o cessione? L’Inter ha deciso, su Notizie Inter.