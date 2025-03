35 milioni all’anno per dire addio all’Inter: la scelta di Barella lascia senza parole

L’Al-Hilal prepara una proposta record per Barella: l’Inter potrebbe respingere qualsiasi tentativo, ed il centrocampista?

L’Al-Hilal ha intenzione di fare un’offerta da capogiro per Nicolò Barella. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il club saudita, attuale campione in carica, è pronto a presentare un contratto incredibile di quattro anni, con un ingaggio annuo di 35 milioni di euro. La cifra sarebbe davvero un record, ma non è sufficiente a scalfire la determinazione del centrocampista nerazzurro, che sembra essere intenzionato a rimanere all’Inter, nonostante le lusinghe milionarie. Non è la prima volta che il club saudita ci prova per il sardo e non è chiaro cosa potrebbe succedere.

Barella resta saldo, non ascolta offerte

Nonostante la proposta faraonica, Barella non sembra essere tentato. L’offerta dell’Al-Hilal non è ancora arrivata ufficialmente, ma la società saudita è decisa a fare sul serio prima del Mondiale per Club. Le intenzioni sono chiare: far arrivare un’offerta formale a Barella e all’Inter nelle prossime settimane. Ma la risposta sembra già scritta. Barella ha sempre mostrato una fedeltà incrollabile nei confronti dei colori nerazzurri, e non ha mai mostrato interesse per le offerte provenienti da altre squadre, nemmeno da quelle più prestigiose in Europa.

L’Inter chiude ogni discussione sulla cessione

Anche in casa Inter non c’è alcuna intenzione di aprire una trattativa per la cessione di Barella, nonostante l’interesse dei sauditi. La dirigenza non ha alcuna intenzione di abbassarsi a discutere su un possibile prezzo, nemmeno con i club più ricchi. Il centrocampista sardo, infatti, è già uno degli italiani più pagati in Serie A, con un contratto da 6,5 milioni a stagione fino al 2029. Anche se un trasferimento in Arabia lo porterebbe a diventare il calciatore italiano più pagato di sempre, l’Inter è determinata a non lasciarlo andare: il club, tra l’altro, rispetto alle passate stagioni, non ha bisogno di cedere per necessità.

