Alleanza Como-Real Madrid per Nico Paz: cosa fa l’Inter?

L’Inter rischia di vedere sfumare Nico Paz, con Como e Real Madrid pronti a rinnovare l’accordo: i nerazzurri però non stanno a guardare.

La trattativa che coinvolge Nico Paz è al centro dell’attenzione: si tratta di un intrigo che coinvolge ben 3 club e non 2. Dopo mesi di interesse, il club di Marotta e Ausilio sta accelerando, cercando di chiudere in tempi brevi per non farsi sfuggire l’occasione. La volontà di portare il talento argentino a Milano è sempre più forte, ma le difficoltà non mancano. Il futuro di Paz sembra incerto e la concorrenza si fa sentire. L’argentino del Como è la priorità del mercato nerazzurro ma non è l’unico giovane molto promettente nel mirino di Marotta e Ausilio.

La concorrenza si fa serrata: Como e Real ostacolano l’Inter

L’Inter si trova a fare i conti con un’inattesa complicazione. Como e Real Madrid sembrano aver trovato un accordo per mantenere Nico Paz un altro anno in prestito, il che potrebbe far lievitare il costo del giocatore. Se disputasse un’altra stagione da protagonista, il talento argentino potrebbe diventare ancora più costoso, ponendo fine ai sogni nerazzurri. La trattativa potrebbe quindi rallentare, con l’Inter costretta a rivedere i suoi piani.

L’ultima mossa: la carta Zanetti per chiudere il colpo

L’Inter ha ancora una possibilità per strappare Nico Paz al Como: sfruttare il legame speciale tra Javier Zanetti e la famiglia Paz. Il vicepresidente nerazzurro ha da tempo un rapporto stretto con il padre Pablo, e questo legame potrebbe rivelarsi decisivo. Secondo il Corriere dello Sport, Nico ha già espresso la sua disponibilità ad indossare la maglia dell’Inter, mostrando un interesse concreto per il trasferimento già la prossima estate. La chiave ora sarà capire se il ragazzo si senta pronto a fare pressione per accelerare l’arrivo a Milano, permettendo all’Inter di rinforzare un reparto che ha bisogno di qualità e fantasia.

