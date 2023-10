Quando serve la prestazione e dover fermare i migliori attaccanti in circolazione è il momento di Francesco Acerbi

Si allunga la lista di chi si è dovuto piegare alle marcature difensive di Francesco Acerbi e l’ultimo a entrare nella collezione è stato Romelu Lukaku, l’uomo più atteso della sfida di domenica scorsa. Se l’ex di turno per eccellenza non ha brillato è stato anche a causa

della gabbia del difensore classe 1988, che non gli ha concesso il minimo margine per iscriversi alla partita e lo ha anticipato in più occasioni.

In questo gli è servito fare a sportellate con il gigante Haaland nella finale di Champions dove il norvegese si è visto poco o nulla all’interno del match. Oltre a lui nella lunga lista degli attaccanti vanno aggiunti anche Osimhen e Giroud. A 35 anni il centrale nerazzurro sta

vivendo ormai da tempo una seconda giovinezza, diventando sempre di più una delle certezze

di Inzaghi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Acerbi, il centrale è l’incubo degli attaccanti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG