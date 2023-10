Andrea Ranocchia, ex capitano dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport elogiano la stagione sin qui dei nerazzurri di Inzaghi

PAROLE – «La solidità dell’Inter è frutto del lavoro quotidiano di Inzaghi e il suo staff: non è una questione di Individualità, ma di gruppo. Tutta la squadra fa una fase difensiva straordinaria partendo dalle punte. Sono anni che la squadra è tornata ai vertici. Ha vinto uno scudetto, due Coppa Italia e due Supercoppe. E in Europa ha giocato la finale di Europa League e Champions. Nello spogliatoio c’è uno zoccolo duro che fa la differenza: Lautaro, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Bastoni e anche altri. L’Inter gioca bene e ha una rosa profonda e di qualità. Darmian? Lo conosco da anni e penso non abbia mai sbagliato una partita. E su Pavard dico che è stato un altro grande colpo dei dirigenti»

