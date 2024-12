Il difensore italiano quando è in campo fa capire di essere ancora uno dei migliori marcatori ma purtroppo il suo minutaggio si sta riducendo. Nel caos della difesa nerazzurra, l’Inter si trova ad affrontare una nuova sfida: Francesco Acerbi, pilastro difensivo della squadra, è stato costretto a un’altra assenza a causa di problemi muscolari che ne hanno impedito il rientro in campo. Questa situazione ha spinto la dirigenza a valutare possibili sostituti per non trovare la squadra impreparata di fronte agli imminenti impegni sia in campionato che nelle competizioni europee. L’Inter cerca soluzioni L’ex Lazio è stato ancora una volta messo fuori gioco da problemi muscolari, costringendolo a seguire da lontano l’incontro del campionato contro il Parma di oggi pomeriggio. La sua assenza pone delle serie questioni sulla tenuta della difesa dell’Inter, tanto che la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per trovare una soluzione adeguata. La ricerca di un […]

